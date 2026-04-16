Cássio Gois garante ambulância UTI inédita para Nova Estrela e amplia investimentos na saúde do interior

A saúde pública do interior de Rondônia ganhou um reforço histórico nesta segunda-feira, 13 de abril.

O distrito de Nova Estrela foi contemplado com uma ambulância Tipo D (UTI móvel), entregue na sede da UBS Eni Correia da Silva, marcando um avanço significativo no atendimento à população.

O veículo é considerado um marco para a região, sendo a primeira ambulância com suporte de UTI destinada a um distrito do interior do estado, oferecendo mais segurança, agilidade e dignidade no transporte de pacientes, tanto adultos quanto crianças.

A entrega faz parte de um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 1,5 milhão, destinado à aquisição de cinco ambulâncias para atender diferentes distritos de Rondônia. Somente a unidade entregue em Nova Estrela representa um investimento de R$ 502.800,00.

A conquista é resultado da atuação da vereadora Cida da Saúde, em parceria com o deputado estadual Cássio Gois, que vem se destacando pelo trabalho voltado ao fortalecimento da saúde pública nos municípios.

Com essa entrega, Nova Estrela se torna o 5º distrito contemplado com ambulância, dentro de um planejamento estratégico que considera as necessidades específicas de cada localidade.

Além de Nova Estrela, outros distritos também foram beneficiados:

• Espigão do Oeste (distritos 14 de Abril e Nova Esperança, com duas ambulâncias)

• Divinópolis, em Cacoal

• Santana, em São Miguel do Guaporé

As demais ambulâncias entregues são veículos estilo caminhonete, adaptados à realidade de cada região. Já Nova Estrela recebeu um modelo mais avançado, equipado como UTI móvel, elevando o nível de atendimento na localidade.

Durante a solenidade, o deputado Cássio Gois destacou a importância de investir em saúde pública:

“Investir em saúde é investir na vida das pessoas. Já são cinco ambulâncias destinadas aos distritos, cada uma pensada conforme a necessidade da população. Essa ambulância UTI representa dignidade, cuidado e a garantia de um atendimento mais seguro para quem mais precisa, especialmente nos momentos mais delicados.”

O evento contou com a presença de diversas lideranças locais, entre eles o vice prefeito Alcides Rosa e Aldo Júlio. Prefeito de Rolim de Moura, que também ressaltou o trabalho do parlamentar:

“O deputado Cássio Góes colocou no seu DNA cuidar de gente. Ser político é estar no meio do povo e atender as necessidades da população. Ele vem fazendo isso com muita maestria. Parabéns, deputado, estamos juntos.”

Já a vereadora Cida da Saúde reforçou a importância da parceria e destacou a agilidade no atendimento do pedido, ressaltando que a ambulância será fundamental para o transporte de pacientes de Nova Estrela até Rolim de Moura, garantindo mais segurança e qualidade no atendimento.