Deputada Rosangela Donadon garante quase R$ 1 milhão para fortalecer a saúde de Cabixi

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) garantiu mais um importante avanço para a saúde pública de Rondônia.

Desta vez, o município de Cabixi foi contemplado com uma emenda parlamentar no valor de R$ 809.899,00, já depositada na conta da Prefeitura, para a aquisição de equipamentos hospitalares.

O recurso assegurado pela parlamentar reforça o compromisso com a melhoria da estrutura de atendimento à população, proporcionando mais qualidade, agilidade e segurança nos serviços prestados pelas unidades de saúde do município.

A conquista é fruto do empenho da deputada em garantir investimentos que cheguem diretamente à população, atendendo demandas prioritárias da área da saúde. O trabalho contou com a atuação da representante do município de Cabixi, Kashna Selhorst, a quem a deputada agradece, assim como ao prefeito Silvano Almeida, pelo apoio, que apresentou a demanda e acompanhou o processo junto ao mandato.

Rosangela Donadon destacou a importância de investir na saúde dos municípios do interior. “Nosso trabalho é garantir que os recursos cheguem na ponta, melhorando de verdade a vida das pessoas. Saúde é prioridade, e Cabixi pode contar com o nosso mandato”, afirmou.

A deputada também fez questão de agradecer ao governador do Estado, coronel Marcos Rocha, pela parceria e apoio na liberação dos recursos, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento e bem-estar da população de Rondônia.