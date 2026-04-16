Ezequiel Neiva viabiliza investimento e reforça estrutura do CRAS em Pimenteiras

Com o valor já creditado na conta do município, a expectativa agora é pelo início das obras nos próximos dias, garantindo mais agilidade na execução do projeto. A iniciativa visa proporcionar melhores condições de atendimento à população, ampliando o conforto e a acessibilidade tanto para servidores quanto para os usuários dos serviços sociais.

O CRAS é considerado a principal porta de entrada para a assistência social nos municípios, oferecendo serviços essenciais como o atendimento às famílias por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Cadastro Único, que possibilita o acesso a programas sociais do governo federal. Além disso, o espaço é utilizado para atividades coletivas que fortalecem vínculos comunitários, atendendo crianças, adolescentes, adultos e idosos.

“Com o recurso já creditado na conta da prefeitura, o município reúne todas as condições para iniciar imediatamente a obra, garantindo uma estrutura mais moderna, acessível e funcional. Esse investimento representa um avanço importante para oferecer um atendimento mais humanizado, com mais dignidade e qualidade à população que depende dos serviços do CRAS”, afirmou Ezequiel Neiva.

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva também destacou a importância do investimento. “A melhoria da estrutura do CRAS contribuirá diretamente para o fortalecimento das políticas públicas de assistência social em Pimenteiras do Oeste. Esse espaço é essencial para a comunidade, e com essa melhoria, poderá receber encontros, cursos e palestras em um ambiente mais adequado e acolhedor”, ressaltou.