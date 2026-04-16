Furto de energia elétrica já levou 48 pessoas à prisão este ano em RO; Vilhena registra três flagrantes

O combate ao furto de energia elétrica em Rondônia ganhou força nos primeiros 100 dias de 2026.

Balanço divulgado recentemente aponta que mais de 9 mil casos de irregularidades foram descobertos no estado, resultando na prisão em flagrante de 48 pessoas pela prática popularmente conhecida como “gato”.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as prisões ocorreram durante ações da Energisa com apoio da Polícia Militar e da Polícia Técnico-Científica (POLITEC). As irregularidades mais comuns incluem autorreligação, desvio de energia, fraude em medidores e as perigosas ligações clandestinas.

RANKING DE PRISÕES EM 2026:

A capital lidera as estatísticas, mas cidades do interior também apresentam números expressivos:

Porto Velho: 28 prisões, Ji-Paraná: 8 prisões, Rolim de Moura: 4 prisões, Ariquemes: 3, prisões, Vilhena: 3 prisões, Cacoal: 1 prisão, Candeias do Jamari: 1 prisão.

IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL

O tamanho do prejuízo é alarmante. Em 2025, a concessionária constatou o desvio de mais de 95 milhões de kWh, volume que seria capaz de abastecer 30 mil domicílios. Além do prejuízo financeiro, que acaba refletindo na tarifa dos consumidores regulares, a prática compromete a qualidade do serviço. No ano passado, cerca de 7 mil clientes sofreram interrupções no fornecimento devido a curtos-circuitos causados por “gatos”.

RISCO DE MORTE

O perigo real, no entanto, é a vida. Em 2025, 10 pessoas morreram em Rondônia vítimas de acidentes provocados por ligações clandestinas. “Além do risco à vida, o furto gera prejuízos ao sistema e eleva custos. É fundamental que a população denuncie”, alerta Daniel Andrade, gerente da Energisa.

CRIME E PENALIDADES

Vale lembrar que o furto de energia é crime previsto no Artigo 155 do Código Penal, com penas de até oito anos de reclusão. Caso haja adulteração no medidor, os envolvidos podem responder também por estelionato.

Canais de Denúncia (Anônima):

Polícia Militar: 190

Energisa: 0800 647 0120