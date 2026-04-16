Ieda Chaves prestigia leilão da Apae e reforça compromisso social durante agenda em Cabixi

Durante agenda no Cone Sul, no último domingo (12), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) participou do 9º Leilão Beneficente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Cabixi.

O evento foi realizado no salão paroquial da Igreja Católica e reuniu a comunidade em uma programação que incluiu almoço, leilão de gado, bingo e o sorteio de duas motos.

Ao comentar a participação, que incluiu arremates, a parlamentar destacou o caráter solidário da iniciativa e reconheceu o trabalho de quem atua na causa. “Parabenizo todos que se dedicam a esse trabalho, que é essencialmente voluntário. São pessoas movidas por empatia, por amor e pela disposição de ajudar o próximo. Sabemos que nem todos têm esse olhar para quem precisa. Por isso, ações como essa reforçam a importância da solidariedade e nos fazem continuar acreditando na humanidade”, afirmou.

Durante a fala, Ieda Chaves também ressaltou a presença do mandato no município. Desde 2023, já foram destinados mais de R$ 2,6 milhões para áreas como saúde, educação, infraestrutura rural e assistência social.

“Para fortalecer o trabalho contínuo da Apae, que presta um serviço essencial, destinei R$ 50 mil para a aquisição de equipamentos de informática e audiovisual. Com certeza, os atendidos vão aproveitar bastante esse investimento”, destacou.

Engajamento

De acordo com o presidente da Apae de Cabixi, William Pierre de Moura Prado, a realização do leilão depende diretamente do envolvimento coletivo. “Primeiro, agradeço a Deus e a todos vocês. Sem esse apoio, não conseguimos fazer o leilão, nem essa festa”, afirmou.

O reconhecimento se estende a doadores, voluntários e colaboradores, que há mais de 30 dias se dedicam à organização. Segundo ele, a contribuição vem de diferentes formas, seja por meio de doações, arremates ou trabalho voluntário. “Tem muita gente envolvida, cada um ajudando como pode. Isso faz toda a diferença”, reforçou. O presidente também destacou o papel do voluntariado como um dos pilares da instituição.

Arrecadação de fundos

O leilão beneficente já se consolidou como tradição em Cabixi e tem como objetivo arrecadar recursos para manter e ampliar os atendimentos oferecidos pela Apae no município.