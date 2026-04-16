PM e PRF apreendem 460 kg de entorpecentes escondidos em carro sobre caminhão em RO

Uma operação conjunta entre as forças de segurança resultou em uma das maiores apreensões de entorpecentes do ano na região de São Francisco do Guaporé.

Ao todo, aproximadamente 460 quilos de drogas foram interceptados nesta semana, após um trabalho de inteligência que começou na fronteira com a Bolívia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a ação teve início em Costa Marques, após a Polícia Militar receber denúncias sobre um caminhão-prancha que transportava um veículo Fiat Idea, de cor verde, carregado com drogas.

O esquema contava ainda com uma caminhonete VW Amarok branca, que fazia o papel de “batedor” para alertar sobre fiscalizações na rodovia.

A ABORDAGEM

Equipes da Polícia Militar iniciaram o patrulhamento pela BR-429 e localizaram a caminhonete suspeita nas proximidades da Linha 75. Cerca de 10 quilômetros à frente, o caminhão foi interceptado. Inicialmente, o motorista do caminhão alegou que o carro estava trancado e que o contratante havia perdido as chaves após um suposto acidente.

Contudo, durante a abordagem à caminhonete Amarok, os policiais encontraram dois homens (primos entre si) e, com um deles, localizaram a chave do Fiat Idea. Ao abrirem o veículo, os agentes confirmaram a suspeita: o interior estava lotado de tabletes de haxixe, pasta base de cocaína e maconha.

TRÁFICO INTERNACIONAL

Os suspeitos tentaram negar o crime. Um deles afirmou ter vendido o carro para um boliviano e que apenas fazia o frete, enquanto o outro alegou que acompanhava o primo apenas para ajudar na direção. As versões contraditórias não convenceram as autoridades, que deram voz de prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Os envolvidos e a carga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná. A operação contou com o apoio crucial do Núcleo de Inteligência do 11º BPM, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON). Os veículos utilizados no transporte foram apreendidos e permanecem à disposição da Justiça.