Rosangela Donadon cobra melhorias em rodovia estratégica de Pimenta Bueno

A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil) apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando, com urgência, a recuperação da RO-438, no município de Pimenta Bueno.

A demanda foi encaminhada ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), por meio da 9ª Residência, contemplando serviços de patrolamento e encascalhamento em uma extensão de 48,64 quilômetros.

A iniciativa atende às reivindicações de moradores e produtores rurais da região, que enfrentam dificuldades diárias devido às condições precárias da via. O trecho apresenta buracos, erosões, lama e pontos críticos de atoleiro, especialmente no período chuvoso, comprometendo a trafegabilidade e a segurança dos usuários.

A parlamentar destacou que a rodovia é fundamental para o desenvolvimento econômico local, sendo amplamente utilizada para o transporte escolar, o deslocamento de famílias e o escoamento da produção agrícola. A ausência de manutenção adequada tem causado prejuízos e dificultado o acesso às propriedades rurais.

Rosangela Donadon reafirmou seu compromisso com a melhoria da infraestrutura dos municípios e ressaltou que segue atuando de forma firme na busca por soluções que garantam mais segurança e qualidade de vida à população. A deputada tem acompanhado de perto as demandas e levado as reivindicações diretamente ao Executivo estadual.

A parlamentar agradeceu ao governador Marcos Rocha pela atenção às demandas apresentadas e pela parceria no atendimento às necessidades da população, reforçando a importância do trabalho conjunto para o desenvolvimento de Rondônia.