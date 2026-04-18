Denunciado por matar pintor e ferir dois vai enfrentar Júri Popular em Vilhena

O julgamento de Reinaldo Gonçalves da Silva está marcado para o dia 27 de abril de 2026, às 8h30, no Tribunal do Júri de Vilhena.

O processo é conduzido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia e tramita na 1ª Vara Criminal. O réu foi pronunciado e será submetido a julgamento pelo conselho de sentença.

O caso também faz parte do conjunto de crimes contra a vida ocorridos no município nos últimos anos e que agora chegam à fase final no Tribunal do Júri.

A sessão seguirá os trâmites legais, com apresentação das teses da acusação e da defesa, cabendo aos jurados decidir sobre o desfecho do caso.

O CRIME

O caso remonta a um ataque violento ocorrido em setembro de 2025, na região central de Vilhena, que resultou na morte de Josefran da Cruz Silva, de 59 anos, e deixou outros dois homens feridos.

Segundo as investigações, o crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial, após uma discussão envolvendo o acusado, que estaria alterado no momento dos fatos. Durante o desentendimento, ele teria sacado um canivete e iniciado o ataque.

Josefran foi atingido por diversos golpes e morreu ainda no local. Outras duas vítimas também foram feridas, sendo socorridas e encaminhadas ao hospital, onde receberam atendimento médico (leia mais AQUI).

Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar. O caso teve grande repercussão pela violência e pelas circunstâncias em que ocorreu, e agora será analisado pelo Tribunal do Júri.