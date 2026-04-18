Pré-candidato, Hildon projeta gestão compartilhada e afirma que Rondônia pode ter “dois governadores”

Em um cenário político marcado pela busca por eficiência e resultados concretos, o ex-prefeito de Porto Velho e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves, apresentou no último domingo (12), durante visita a Cacoal, um conceito que sintetiza sua proposta de gestão.

A iniciativa, segundo ele, de um governo conduzido, na prática, por “dois gestores com experiência comprovada”.

A declaração está direcionada ao papel que pretende atribuir ao deputado estadual Cirone Deiró, pré-candidato a vice-governador em sua chapa.

Para Hildon, trata-se de um modelo que rompe com a figura tradicional de um vice meramente protocolar e estabelece uma atuação efetiva, com protagonismo e corresponsabilidade na condução do Estado. “O Cirone não é um vice comum. Ele tem preparo, experiência e condições reais de governar Rondônia. A nossa proposta é clara: uma gestão compartilhada, com decisões firmes, responsabilidade dividida e foco absoluto em resultados”, afirmou.

Ao destacar a afinidade entre ambos, Hildon reforçou que a trajetória na iniciativa privada moldou um perfil de gestão orientado pela eficiência e pelo uso racional dos recursos públicos. “Somos muito parecidos. Aprendemos, na prática, a fazer mais com menos. Com responsabilidade fiscal, combate à corrupção e planejamento, é possível transformar a vida das pessoas com aquilo que já está disponível no orçamento”, pontuou.

Do outro lado da parceria, Cirone Deiró enfatizou a confiança no projeto e o simbolismo do convite para compor a chapa. Em seu discurso, destacou o legado administrativo de Hildon à frente da capital, marcado, segundo ele, por equilíbrio institucional e reconhecimento popular. “É um gestor sério, que concluiu seus mandatos com aprovação da população e sem qualquer questionamento judicial. Estávamos preparados para outro caminho, mas esse convite representa um chamado maior, que assumimos com responsabilidade e compromisso com Rondônia”, declarou.

Em tom de construção coletiva, Cirone relembrou a evolução de sua trajetória política, valorizando o papel das pessoas que contribuíram para consolidar seu projeto. “Começamos pequenos, com um grupo reduzido. Hoje, contamos com um time sólido, formado por pessoas que acreditam, trabalham e caminham conosco. Isso mostra que ninguém constrói nada sozinho”, afirmou.

Ao final, o deputado trouxe à tona o alicerce pessoal que sustenta sua atuação pública, a família. Ele destacou o apoio da esposa, Noeli Deiró, e dos filhos como elemento central de equilíbrio e força. “A política exige muito, mas é na família que encontramos a base para seguir firmes. É ela que nos mantém de pé e nos lembra, todos os dias, o porquê de estarmos aqui”, concluiu.