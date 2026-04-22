Bruno Bolsonaro Scheid afirma que “pagará o preço que for necessário pelo país” durante encontro com apoiadores em Urupá

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), participou de um encontro com moradores e produtores rurais no município de Urupá, onde reforçou seu discurso político alinhado ao campo conservador e destacou o compromisso com apoiadores da direita.

Durante a reunião, Scheid protagonizou um momento de emoção ao conversar com uma senhora de 72 anos que acompanhava atentamente o encontro. Ao se dirigir a ela, mencionou a identificação com apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, destacando um detalhe que chamou sua atenção.

“Eu falei dos seus olhos? É porque eu olhei pra sua camisa, vi o nome Bolsonaro e eu lembrei do meu amigo Jair Messias Bolsonaro. Tem os olhinhos assim, azuis, igual aos teus. Que idade tem a senhora? Seu nome? Ele tem 71. Aquele cara disse uma frase que marcou a minha vida e vai marcar, eu acho, a de muitos aqui”, afirmou.

Críticas e referência a investigações

Durante o discurso, o pré-candidato também comentou episódios envolvendo o ex-presidente, adotando tom crítico em relação às investigações que atingiram o líder político.

“Quando ele foi preso, infelizmente eu estive em todas as operações que, absurdamente e arbitrariamente, impuseram um crime àquele cara que nunca cometeu crime nenhum. Mas eu vou te falar uma frase que ele sempre me fala”, declarou.

Mobilização de apoiadores

Ao abordar o engajamento político de seus apoiadores, Scheid citou mobilizações realizadas em Brasília após as eleições de 2022 e destacou o que considera um compromisso coletivo com o país.

“Pagaremos o preço que tiver que pagar por esse país. E o preço, o preço que nós vamos pagar é para que a senhora, que foi lá pra Brasília ficar debaixo do acampamento no final de 2022, como a senhora me falou, enfrentando sol e chuva, nós vamos pagar o preço que tiver que pagar para que, um dia, a senhora fale assim: aqueles 30 e poucos dias debaixo daquela barraca valeram a pena, porque tem homem lá em Brasília para mudar o que a gente precisa mudar”, disse.

Discurso voltado ao eleitorado conservador

Ao final da fala, o pré-candidato voltou a agradecer o apoio da participante e reforçou o vínculo com seus eleitores.

“E nós vamos mudar por pessoas como a senhora, tá bom? Obrigado”, afirmou.

A pré-candidatura de Bruno Bolsonaro Scheid ocorre em um contexto em que o campo conservador segue mobilizando parte do eleitorado brasileiro, especialmente entre apoiadores que se identificam com as pautas defendidas durante o governo de Jair Bolsonaro.

Entre os temas frequentemente destacados por esse grupo político estão a valorização da família, a defesa das liberdades individuais, a segurança pública mais rígida e a redução da intervenção estatal na economia.