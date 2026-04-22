Empreendedores e profissionais do rodeio pedem retratação pública de Jandir Vigilante em Cerejeiras

Empreendedores, trabalhadores e profissionais envolvidos com o rodeio em Cerejeiras passaram a cobrar publicamente uma retratação do vereador Jandir Vigilante após episódios que teriam prejudicado a realização do Cone Sul Agro Show 2026 no município.

Segundo relatos de organizadores e participantes do evento, ações atribuídas ao parlamentar teriam tentado dificultar a realização da programação, incluindo situações que culminaram na interrupção antecipada de atividades, gerando prejuízos e frustração para o público presente.

A reação do setor foi imediata. Profissionais do rodeio, comerciantes e expositores manifestaram insatisfação com a postura do vereador, destacando que o evento movimentou a economia local, gerou renda e atraiu grande público, sendo considerado um dos maiores já realizados na cidade.

“Não é justo prejudicar um evento que gera emprego, renda e lazer para a população. Queremos respeito com quem trabalha e com quem investe na cidade”, relataram representantes do setor, que agora pedem uma retratação pública por parte do parlamentar.

Nos bastidores, o clima é de indignação. Trabalhadores afirmam que, além do impacto direto no evento, atitudes desse tipo colocam em risco futuras iniciativas e afastam investimentos importantes para o município.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais, onde moradores também passaram a se posicionar, cobrando mais responsabilidade dos agentes públicos e defendendo a valorização de eventos que fortalecem a cultura e a economia local.

Diante da pressão, cresce a expectativa por um posicionamento oficial do vereador Jandir Vigilante, especialmente quanto às ações que teriam contribuído para os transtornos durante o evento.

O caso amplia o debate sobre o papel do poder público no apoio ou na condução de iniciativas que promovem desenvolvimento, lazer e geração de oportunidades para a população de Cerejeiras.