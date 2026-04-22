Perícia balística comprova autoria de homicídio ocorrido há dois anos em Vilhena e PC prende suspeito

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Contra a Vida (DERCCV), cumpriu nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, o mandado de prisão preventiva contra M. S. A., investigado por um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio ocorridos exatamente dois anos atrás, em Vilhena.

O CRIME

Os fatos remontam à manhã de 23 de abril de 2024. Na ocasião, dois homens em motocicletas Honda XRE invadiram uma residência na Rua 1515, no Bairro Cristo Rei, e abriram fogo contra as vítimas. Afonso Henrique Domingos da Silva morreu no local.

O segundo alvo, Willian da Silva, sobreviveu ao ataque. Segundo a polícia, Willian era o verdadeiro alvo da ação, que foi praticada à luz do dia e na presença de crianças. Após os disparos, o executor ainda ameaçou as testemunhas antes de fugir.

A PROVA DECISIVA

A elucidação do caso foi consolidada por meio de inteligência e perícia técnica. Cerca de três meses após o crime, em julho de 2024, M. S. A. havia sido preso com uma pistola Taurus calibre .40.

O laudo de comparação balística produzido pelo Instituto de Criminalística da POLITEC confirmou a convergência entre a arma apreendida com o suspeito e os projéteis recolhidos na cena do crime. A perícia concluiu que o projétil extraído do corpo da vítima fatal foi expelido pela pistola que estava em posse do investigado.

PRISÃO PREVENTIVA

Diante da robustez das provas e da periculosidade do agente, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, deferida pelo Judiciário. O investigado já se encontra recolhido no Centro de Ressocialização Cone Sul.

A DERCCV de Vilhena ressaltou que o trabalho técnico-pericial foi fundamental para a conclusão das investigações.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre crimes contra a vida podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou diretamente na unidade policial.