Sicoob Credisul registra mais de R$ 145,3 milhões em negócios na Parecis SuperAgro 2026

Mais de R$ 145,3 milhões em negócios foram gerados pela Sicoob Credisul durante a participação na Parecis SuperAgro 2026, realizada em Campo Novo do Parecis (MT). Produtores rurais e empresários buscaram alternativas para investimento e custeio da produção. Entre as principais demandas estiveram crédito rural, financiamento de máquinas e implementos, consórcios, seguros e investimentos.

A atuação contou com equipes das agências de Tangará da Serra, Campos de Júlio, Comodoro, Campo Novo do Parecis e Sapezal, que realizaram atendimentos e orientações ao público de forma integrada.

A Parecis SuperAgro reúne empresas, produtores e instituições ligadas ao setor e faz parte do calendário de eventos do agronegócio em Mato Grosso, com foco na geração de negócios e na difusão de informações técnicas.

Campo Novo do Parecis se destaca na produção de grãos como soja, feijão, milho de pipoca e milho, além do cultivo de algodão, cana-de-açúcar e girassol, base da atividade econômica local e responsável por movimentar outros setores da região.

Para o gerente da agência de Campo Novo do Parecis, Matheus Cândido, a participação na feira amplia o contato com o público do agro. “Estar na Parecis SuperAgro é estar perto do produtor, entender suas demandas e oferecer soluções alinhadas com o seu momento. Nosso compromisso é contribuir para que cada negócio avance com mais segurança e planejamento”.

Como parte da agenda de feiras do agronegócio, a Sicoob Credisul também participou da Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), onde movimentou cerca de R$ 450 milhões em negócios, e da Agrocom, em Cerejeiras (RO), com aproximadamente R$ 82,7 milhões, mantendo presença ativa nos principais eventos do setor nas regiões onde atua. Saiba mais acessando nosso site oficial.