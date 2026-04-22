Thiago Flores celebra aprovação do piso salarial de assistentes sociais na CCJ

O Deputado Federal Thiago Flores (União Brasil/RO) celebrou a aprovação, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, da proposta que fixa o piso salarial dos assistentes sociais em R$ 5,5 mil para jornada de 30 horas semanais. Membro suplente da CCJC, o parlamentar acompanhou de perto a tramitação da matéria e reforça a importância da medida para uma das categorias mais essenciais das políticas públicas brasileiras.

A proposta aprovada é a versão da Comissão de Trabalho. O texto original previa um piso de R$ 4,2 mil e foi aprimorado ao longo da tramitação até chegar ao valor atual de R$ 5,5 mil, com reajuste anual garantido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Como a proposta foi analisada em caráter conclusivo, poderá seguir diretamente para o Senado, salvo se houver recurso para votação no Plenário da Câmara.

O Brasil conta hoje com cerca de 242 mil profissionais registrados no Conselho Federal de Serviço Social, sendo o segundo país do mundo em número de assistentes sociais — e ainda sem piso salarial definido em lei. A aprovação na CCJ representa um avanço histórico para uma categoria que atua diretamente na garantia de direitos e no acesso da população às políticas públicas.

“Os assistentes sociais são fundamentais para que o Estado chegue onde mais precisa chegar. São esses profissionais que estão na linha de frente da proteção social, cuidando das pessoas mais vulneráveis. Era inadmissível que o segundo país do mundo em número de assistentes sociais ainda não tivesse um piso salarial. Essa aprovação é uma conquista justa e necessária”, afirmou o Deputado Thiago Flores.