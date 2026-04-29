Desrespeito à sinalização de parada obrigatória teria causado acidente entre carro e moto em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira, 28 de abril, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A colisão ocorreu por volta das 16h, no cruzamento das ruas Argeu Bernardes e Juracy Corrêa Muller.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, no local dos fatos, junto as autoridades policiais, a condutora de um Toyota Corolla trafegava pela Rua Argeu Bernardes, sentido bairro Bela Vista, quando foi surpreendida pela motocicleta que entrou repentinamente na via.

O motociclista, que seguia pela Rua Juracy Corrêa Muller em direção à BR-174, teria avançado a sinalização de parada obrigatória (placa PARE) existente no cruzamento, o que impossibilitou a frenagem a tempo de evitar a batida transversal.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu escoriações no queixo e uma luxação no braço direito. Ele recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhado ao Hospital Regional para avaliação médica e exames.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a POLITEC para a realização da perícia técnica no local.

Após os procedimentos, o carro foi liberado para a condutora e a motocicleta entregue a um familiar do proprietário.

O caso foi formalmente registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as devidas providências legais.