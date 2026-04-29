Motoneta é furtada em plena luz do dia no bairro Alto Alegre em Vilhena; veículo estava estacionado em frente à casa da proprietária

A Polícia Militar foi acionada na tarde de terça-feira, 28 de abril, para atender uma ocorrência de furto de veículo no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

O crime ocorreu por volta das 15h, quando uma motoneta Honda Biz 125, de cor preta, foi subtraída.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou que havia estacionado o veículo em frente à sua residência por um breve período.

Ao retornar, percebeu que a motoneta havia sido levada, embora a chave de ignição ainda estivesse em sua posse.

O sistema de monitoramento do imóvel capturou imagens de dois indivíduos transitando em frente à casa em atitude suspeita momentos antes do crime.

De posse das características e das imagens, a guarnição da Rádio Patrulha realizou diligências por diversos pontos estratégicos da cidade, mas, até o fechamento desta matéria, o bem não foi recuperado e nenhum suspeito foi detido.