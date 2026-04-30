6ª Copa do Trabalhador define finalistas para decisão nesta sexta-feira no CTG em Vilhena

A 6ª edição da Copa do Trabalhador, realizada no CTG Sinuelo do Norte, em Vilhena, conheceu seus finalistas na noite da última quarta-feira, 29 de abril.

Após jogos intensos e muita disputa, as equipes do Ique River e Teixeirão A garantiram a vaga na grande decisão, que acontece nesta sexta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador.

Resultados das Semifinais

As semifinais foram marcadas por equilíbrio e emoção até o último minuto:

Ique River x Santa Cruz: Em um jogo extremamente truncado, as equipes empataram em 0 a 0 no tempo normal. A decisão foi para os pênaltis, onde o Ique River levou a melhor, vencendo por 4 a 3 e carimbando seu passaporte para a final.

Teixeirão A x Milão/CRC Castilho: No segundo confronto da noite, o Teixeirão A mostrou superioridade ofensiva e venceu por 4 a 2, eliminando o time do Milão e confirmando o favoritismo para a disputa do troféu.

Decisão e Premiação

A finalíssima entre Ique River e Teixeirão A promete atrair um grande público ao CTG neste feriado. Além do prestígio de conquistar a 6ª edição de um dos torneios mais tradicionais da região, as equipes finalistas disputam premiações em dinheiro, oferecidas pela organização como incentivo ao esporte local.

O evento reforça o compromisso com o lazer e a integração da comunidade vilhenense através do futebol, celebrando a data nacional com esporte de alto nível.