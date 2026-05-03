Teixeirão A e Reação conquistam títulos na 6ª Copa do Trabalhador em Vilhena

As finais da 6ª Copa do Trabalhador agitaram o feriado de 1º de maio no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte, em Vilhena.

O evento reuniu atletas e torcedores para prestigiar as decisões das categorias feminina e masculina, marcadas por equilíbrio e emoção até o apito final.

No confronto feminino, as equipes Reação e Realeza empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar. A definição do título foi para as cobranças de pênaltis, onde o Reação levou a melhor, vencendo por 3 a 2.

A final masculina também foi decidida nas penalidades após um empate em 2 a 2 entre Teixeirão A e Ique River. Com um placar de 2 a 1 nos pênaltis, o Teixeirão A sagrou-se campeão da edição.

Destaques Individuais

Além dos títulos coletivos, a organização premiou os atletas que se destacaram estatisticamente durante a competição:

Goleiros Menos Vazados:

Masculino: Enildo (Teixeirão A).

Feminino: Micaela (Reação).

Artilharia:

Masculino: Candido (Ique River) e Marcelo (Teixeirão A).

Feminino: Kelly (Reação).

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