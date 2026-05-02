Casal é socorrido ao hospital após colisão entre carro e moto em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta mobilizou equipes de resgate e a Polícia Militar na manhã deste sábado, 02 de maio, em Vilhena.

A colisão ocorreu por volta das 10h, na Avenida Tancredo Neves, próximo a BR-174, no bairro Jardim Eldorado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido da via.

O acidente aconteceu no momento em que o condutor de uma motocicleta Honda CG, de cor preta, tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar o estacionamento de um estabelecimento comercial, vindo a colidir lateralmente com um Chevrolet Onyx Sedan, de cor branca.

Em decorrência do impacto, o piloto da moto sofreu escoriações e um corte na perna esquerda, enquanto a passageira apresentou ferimentos no braço esquerdo. O condutor foi prontamente socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital e Pronto Socorro.

A passageira, que inicialmente permaneceu no local, também foi encaminhada à unidade de saúde para avaliação clínica posterior. O motorista do automóvel não se feriu e permaneceu no local para os procedimentos necessários.

A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos que ajudarão a elucidar a dinâmica dos fatos, que também foi registrada por câmeras de segurança.

Após os trabalhos periciais, a motocicleta foi entregue a um familiar das vítimas. A Polícia Militar organizou o fluxo de veículos na avenida para garantir a segurança viária e evitar novos incidentes.