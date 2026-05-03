VÍDEO: Bruno Bolsonaro Scheid (PL) ouve demandas da população durante agenda em Nova Brasilândia do Oeste

O pré-candidato ao Senado por Rondônia, Bruno Bolsonaro Scheid (PL), cumpriu agenda no município de Nova Brasilândia do Oeste (RO), onde se reuniu com produtores rurais, comerciantes e lideranças locais.

Acompanhado do vereador Jackson Leitte (PL), Scheid percorreu diferentes pontos da cidade, incluindo uma caminhada pelo comércio e encontros diretos com moradores.

Durante a visita, o pré-candidato também esteve na Associação Comercial e Empresarial do município, onde dialogou com empreendedores e ouviu demandas do setor produtivo.

Nova Brasilândia do Oeste tem sua economia fortemente baseada no agronegócio, com destaque para a pecuária de corte e leite, além da produção agrícola de café, milho e soja — atividades que sustentam grande parte da economia local e movimentam o comércio da região.

Em contato direto com trabalhadores e comerciantes, Scheid destacou a importância de valorizar quem está na base da economia.

“Isso aqui que vale a pena. Fora isso aqui, meu irmão, esquece. E aí eu vou aqui falar bonitinho, fazer um linguajar que não representa esse cara que está aqui, preparando o comércio dele para a noite”, afirmou ao observar a rotina de um comerciante local.

Ao longo da caminhada, o pré-candidato reforçou seu estilo direto e afirmou que sua atuação política não será baseada em discursos ensaiados. “É por causa de caras como esse aqui que a gente tem que sair de casa. Não tenho condição de montar um personagem, não vou montar”, declarou.

Em outro momento, completou: “Ah, não gosto dele porque ele fala tal coisa. Não me importo. Eu vou agradar, sabe quem? Quem quer segurança, quem quer saúde, quem quer menos imposto, quem quer vida decente. Vagabundo não vai gostar do meu discurso mesmo, não, chapa”.

A agenda também incluiu visita ao pastor Sidney, da Assembleia de Deus, onde Scheid participou de um momento de fé e diálogo.

Além disso, concedeu entrevista à rádio local, Parecis FM 88.3, onde apresentou suas propostas para o estado de Rondônia e comentou temas nacionais, ampliando o tom crítico em relação a pautas ideológicas.

“O pessoal da esquerda, Jackson, fala que um bebê no útero da mãe ainda não é uma pessoa, um homem ou uma mulher. Mas fala que um homem vestido de mulher é mulher. Não dá pra entender o pensamento dessa galera ou não? Vamos mudar o pensamento aí, pessoal”, afirmou.

A visita reforça a estratégia do pré-candidato de intensificar presença no interior do estado, aproximando-se de setores produtivos e da população.

Em um município onde o agronegócio é motor econômico e símbolo de desenvolvimento, o discurso de valorização do produtor rural e do trabalhador local ganha espaço, ao mesmo tempo em que evidencia o tom crítico e ideológico adotado por Scheid em sua pré-campanha.

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