Curso de Enfermagem da FIMCA participa de ação de saúde na UBS Castanheira e leva atendimento à comunidade de Porto Velho

Na última quinta-feira, 29 de Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA realizou uma importante ação de saúde na UBS Castanheira, localizada na zona sul de Porto Velho, com o objetivo de ampliar o acesso da população a serviços de triagem rápida e orientação em saúde.

Durante a atividade, foram ofertados atendimentos como aferição de glicemia e pressão arterial, além de orientações voltadas à atenção farmacêutica.

A ação também contou com a dispensação de géis ortopédicos produzidos pelos alunos do 4º período do curso de Farmácia, com a entrega realizada pelos acadêmicos do 3º período, reforçando o caráter prático e integrado da formação.

Outro destaque foi a atuação dos alunos do 9º período, responsáveis pela realização de testes de COVID-19, que têm registrado alta procura em função do aumento de casos de síndromes gripais na região. A iniciativa contribuiu diretamente para o diagnóstico precoce e orientação da população atendida.

A ação contou com a participação integrada de acadêmicos de diferentes períodos, promovendo não apenas o cuidado com a comunidade, mas também o fortalecimento da prática profissional dos estudantes. A proposta terá continuidade ao longo de mais três quintas-feiras, com novos grupos de alunos envolvidos nas atividades.

De acordo com a professora Maria Antonia Zeri, coordenadora da ação, a participação dos alunos foi essencial para o sucesso da iniciativa.

“A participação dos alunos foi fundamental para o desenvolvimento da ação, pois possibilitou a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula, aproximando a teoria da realidade do serviço de saúde”, destaca.

A docente também ressalta os ganhos na formação acadêmica.

“Os acadêmicos tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades clínicas, senso crítico e humanização no atendimento, contribuindo diretamente para a promoção da saúde da população. A atuação integrada entre os diferentes períodos fortalece o trabalho em equipe e a responsabilidade profissional, preparando os estudantes para os desafios da prática farmacêutica e reforçando o papel do farmacêutico na atenção básica.”

A iniciativa reforça o compromisso da FIMCA com a formação prática, humanizada e alinhada às demandas reais da sociedade, contribuindo para a qualificação dos futuros profissionais da saúde e para o fortalecimento do atendimento na rede pública.

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