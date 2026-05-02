Motoneta é furtada em frente ao CTG durante evento em Vilhena

Uma mulher teve sua motoneta furtada enquanto trabalhava em um evento realizado no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Vilhena, na última sexta-feira, 1º de maio.

O crime foi percebido no início da noite, por volta das 19h, quando a vítima se preparava para guardar o veículo.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, relatou à Polícia Militar que chegou ao local para trabalhar por volta das 09h. Ela estacionou sua motoneta Honda, de cor vermelha e placa NBW4058, sobre a calçada, em frente ao portão principal de entrada do recinto.

Ao término de suas atividades, cerca de dez horas após a chegada, a trabalhadora retornou ao local onde havia deixado o veículo e constatou que ele havia sido subtraído por autor até o momento não identificado.

Uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada e realizou diligências por toda a imediação na tentativa de recuperar o bem e identificar possíveis suspeitos, porém, nenhum rastro do veículo foi encontrado até o fechamento desta matéria.

O caso foi registrado e segue sob investigação das autoridades locais.