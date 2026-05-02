Jovem é esfaqueado após ser confundido por grupo em avenida de Vilhena

Um jovem foi socorrido ao Hospital Regional de Vilhena na manhã deste sábado, 02 de maio, após ser vítima de uma violenta agressão por arma branca.

O crime teria ocorrido por volta das 03h, na região da Avenida Paraná, em um setor de grande movimentação noturna.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada às 08h para coletar informações sobre o paciente que havia dado entrada na unidade de saúde com ferimentos de faca.

Em contato com a vítima, esta relatou que foi abordada por quatro indivíduos nas imediações de uma tabacaria. Segundo o relato, um dos agressores usava capuz e o grupo teria confundido o jovem com outra pessoa, exigindo que ele os acompanhasse para uma “averiguação de identidade”.

PERSEGUIÇÃO E AGRESSÃO

Diante da abordagem, a vítima tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada nas proximidades de uma danceteria. No local, o jovem foi agredido pelos autores, mas conseguiu se desvencilhar novamente e se esconder sob um caminhão estacionado nas proximidades até que a perseguição cessasse.

Após o ocorrido, o rapaz entrou em contato com um amigo que o levou para casa. A gravidade da situação só foi percebida horas depois pela mãe da vítima, que encontrou manchas de sangue pelo imóvel e, ao acordar o filho, notou um ferimento profundo em suas costas. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado para realizar o resgate.

ESTADO DE SAÚDE E INVESTIGAÇÃO

A vítima permanece internada sob cuidados médicos com indicação de procedimento cirúrgico, devido a uma possível perfuração pulmonar causada pelo instrumento perfurocortante.

O jovem afirmou não conhecer os agressores nem possuir desavenças que motivassem o ataque, reforçando a hipótese de erro de identificação.

A Polícia Militar realizou diligências iniciais e colheu informações, mas, até o momento, os autores do crime não foram identificados.

O caso segue para investigação das autoridades competentes