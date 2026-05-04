Casa no Jardim Primavera é alvo de ladrões na madrugada em Vilhena

Uma residência localizada na Rua 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira, 04 de maio.

A vítima procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para relatar o crime ocorrido por volta das 05h30.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o autor do crime invadiu o imóvel após arrombar a janela de um dos quartos. Do interior da casa, foram subtraídos diversos pertences de valor, incluindo:

Eletrônicos: Um notebook da marca Lenovo de 16 polegadas e um tablet ANJ de 10.1 polegadas na cor cinza.

Vestuário e Acessórios: Tênis, roupas, perfumes e uma bolsa preta contendo o nome “A.”.

Joias: Diversas peças foram levadas durante a ação.

A vítima relatou que chegou a entrar em contato com o número de emergência 190 logo após o ocorrido.

No entanto, devido à impossibilidade de encaminhamento imediato de uma viatura ao local naquele momento, ela foi orientada a se dirigir diretamente à delegacia para a formalização da denúncia.

O caso foi registrado na UNISP e segue para investigação das autoridades competentes.