Casa no Jardim Primavera é alvo de ladrões na madrugada em Vilhena

Uma residência localizada na Rua 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, foi alvo de criminosos na madrugada desta segunda-feira, 04 de maio.
A vítima procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para relatar o crime ocorrido por volta das 05h30.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o autor do crime invadiu o imóvel após arrombar a janela de um dos quartos. Do interior da casa, foram subtraídos diversos pertences de valor, incluindo:
Eletrônicos: Um notebook da marca Lenovo de 16 polegadas e um tablet ANJ de 10.1 polegadas na cor cinza.
Vestuário e Acessórios: Tênis, roupas, perfumes e uma bolsa preta contendo o nome “A.”.
Joias: Diversas peças foram levadas durante a ação.
A vítima relatou que chegou a entrar em contato com o número de emergência 190 logo após o ocorrido.
No entanto, devido à impossibilidade de encaminhamento imediato de uma viatura ao local naquele momento, ela foi orientada a se dirigir diretamente à delegacia para a formalização da denúncia.
O caso foi registrado na UNISP e segue para investigação das autoridades competentes.