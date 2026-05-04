Motorista embriagado colide contra caçamba de entulho em Cerejeiras

Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar na noite de domingo, 03 de maio, na Rua Panamá, em Cerejeiras.

O condutor de uma carreta, identificado pelas iniciais A. M., perdeu o controle da direção e colidiu contra uma caçamba de entulho que estava devidamente posicionada à margem da via.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares encontraram o motorista ainda dentro do automóvel após o impacto.

Ele trafegava no sentido à Avenida das Integrações quando atingiu o objeto, causando danos materiais tanto no carro quanto na caçamba.

SINAIS DE EMBRIAGUEZ

Durante a abordagem, a guarnição percebeu sinais clássicos de embriaguez no condutor, como olhos avermelhados, odor etílico e vestes desalinhadas.

Ao ser questionado sobre o ocorrido, o homem demonstrou total desorientação, afirmando não saber onde se encontrava nem o que havia acontecido. Ele admitiu aos policiais que estava em um balneário nas proximidades da cidade, onde ingeriu cerveja.

PROCEDIMENTOS LEGAIS

Devido ao fato de o bafômetro disponível estar com a data de aferição vencida, não foi possível realizar o teste de etilômetro. Contudo, diante do estado visível do motorista, a equipe lavrou o Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

O homem foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O veículo permaneceu no local do acidente, uma vez que não havia condutor habilitado disponível para realizar a remoção no momento da ocorrência.