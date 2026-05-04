Massa de ar frio intenso avança pelo Brasil e deve atingir Vilhena no fim de semana

Uma intensa massa de ar frio está prevista para mudar o clima em metade do Brasil a partir desta sexta-feira (8/5), com queda acentuada nas temperaturas, temporais e risco de geada em várias regiões do país.

O sistema deve atuar com mais força no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte, como Vilhena, no Estado de Rondônia.

Antes disso, o país ainda enfrentará uma fase de aquecimento, típica de sistemas frontais. Esse contraste entre calor e frio será um dos principais destaques do período.

Nos dias que antecedem a mudança, o cenário será de calor acima da média, com temperaturas próximas ou superiores a 30°C em várias regiões. Esse aquecimento prepara o ambiente para o choque térmico.

Segundo meteorologistas, essa fase pré-frontal favorece a formação de nuvens carregadas. Isso ocorre porque o ar quente interage diretamente com a chegada do sistema de frio.

QUAIS REGIÕES DO BRASIL SERÃO MAIS IMPACTADAS PELO FRIO INTENSO?

A massa de ar frio deve atingir metade do país, com impactos diferentes em cada região. No Sul, o frio será mais rigoroso, enquanto outras áreas sentirão quedas leves.

Para entender melhor a distribuição do fenômeno, veja como cada região deve ser afetada:

Sul do Brasil: mínimas abaixo de 10°C e risco de geadas amplas;

Sudeste: queda brusca de temperatura em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais;

Centro-Oeste: avanço do frio sobre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul de Goiás;

Norte do Brasil: influência do fenômeno da friagem em Rondônia, Acre e sul do Amazonas;

O QUE É A FRIAGEM E POR QUE ELA PODE ATINGIR A AMAZÔNIA?

A chamada friagem ocorre quando o ar polar consegue avançar pelo interior do continente e atingir regiões normalmente quentes, como a Amazônia. Esse fenômeno é raro, mas pode ocorrer em massas de ar muito intensas.

Neste episódio, estados como Rondônia , Acre e sul do Amazonas podem registrar temperaturas atipicamente baixas para a região.

Além da friagem, a semana de 10 a 12 de maio deve registrar geadas amplas no Sul e frio persistente em boa parte do país. O cenário marca uma das quedas de temperatura mais expressivas do ano.