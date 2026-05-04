Prefeitura de Vilhena irá abrir Processo Seletivo para contratação de ACS e Agente de Combate a Endemias

A Prefeitura de Vilhena irá realizar Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias.

O processo seletivo exige nível médio completo e técnico, e preve a contração imediata de 20 ACSs e formação de cadastro de reserva de 50 selecionados.

No caso do cargo de Agente de Combate às Endemias, são 10 vagas para contração imediata e a seleção de 25 para cadastro de reserva.

O contrato com a empresa que irá organizar e executar o processo seletivo foi acionado esta semana. Trata-se do Instituto Brasileiro de Gestão Pública e Pesquisa (IBGP), que já realiza o concurso público para Agentes Municipal de Trânsito.

O edital do processo seletivo simplificado deve ser publicado nos próximos dias e trará informações mais detalhadas como período de inscrições, carga horária e valores dos vencimentos.