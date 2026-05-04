Homem é socorrido após tentar contra a própria vida em Vilhena

A Polícia Militar, por meio da guarnição P-TRAN, foi acionada na noite de domingo, 03 de maio, para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena.

A solicitação ocorreu após a entrada de um homem apresentando uma lesão grave causada por instrumento perfurocortante.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais mantiveram contato com o irmão da vítima, que relatou os episódios ocorridos naquela tarde.

Segundo o depoimento, o homem teria tentado contra a própria integridade física inicialmente por volta das 17h, utilizando uma corda, porém sem êxito.

Pouco tempo depois, por volta das 18h, enquanto conversava com o irmão em sua residência, o homem apossou-se de uma faca de serra.

De forma repentina, ele desferiu um golpe contra a região torácica esquerda, próximo à clavícula, causando uma perfuração.

A vítima foi socorrida imediatamente e levada à UPA, onde permaneceu sob cuidados médicos intensivos.

De acordo com os levantamentos iniciais realizados pela polícia no ambiente hospitalar, não foram constatados indícios de participação de terceiros na dinâmica do ocorrido.

A ocorrência foi registrada para fins de formalização e acompanhamento do caso pelas autoridades competentes.