Homem é detido após destruir placa de sinalização no centro de Vilhena

Uma placa de sinalização pública foi alvo de vandalismo na última segunda-feira, 04 de maio, na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso de depredação de bem público após receber informações de uma testemunha.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o solicitante informou que não presenciou o momento exato em que o dano foi causado, mas ouviu um forte barulho vindo da via pública.

Ao verificar a origem do som, encontrou um indivíduo identificado pelas iniciais C., ao lado da placa já caída no chão, portando um pedaço de madeira nas mãos.

ABORDAGEM E CONFISSÃO

A guarnição realizou a abordagem do suspeito, que apresentava um comportamento atípico, proferindo falas sem coerência lógica e desconexas. Devido ao estado mental do homem, os policiais não conseguiram extrair informações claras sobre o que teria motivado a ação.

No entanto, em determinado momento da abordagem, o homem declarou espontaneamente que havia desferido uma “paulada” na placa, confirmando ser o autor da destruição do patrimônio municipal.

ENCAMINHAMENTO

Diante da confirmação da autoria e da visível destruição do bem público, o homem foi conduzido pela equipe policial até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e a adoção das medidas legais cabíveis.