Motocicleta furtada em frente faculdade é recuperada pela PM horas depois em terreno baldio em Vilhena

Uma motocicleta Honda CG Titan, de cor prata, foi furtada na noite de segunda-feira, 04 de maio, na Avenida Leopoldo Pérez, no Centro de Vilhena.

O crime ocorreu nas proximidades de uma instituição de ensino superior enquanto o proprietário participava de atividades acadêmicas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estacionou o veículo no endereço citado e, ao retornar por volta das 21h, percebeu que a moto havia sido subtraída.

A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências e verificou a existência de câmeras de segurança na região, embora as residências vizinhas estivessem fechadas no momento da coleta de informações.

RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO

Cerca de duas horas após o registro do furto, por volta das 23h, a Central de Operações recebeu uma denúncia anônima indicando a possível localização do veículo. A guarnição deslocou-se até a Avenida Primeiro de Maio, onde localizou a motocicleta abandonada em um terreno baldio.

Segundo os registros policiais, o veículo apresentava avarias, incluindo o pneu traseiro furado e danos nas carenagens laterais de ambos os lados, sugerindo uso indevido após o crime.

ENCAMINHAMENTO

A motocicleta foi recuperada e conduzida até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a realização dos procedimentos legais e posterior restituição ao proprietário.

Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso, e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.