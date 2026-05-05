Motociclista é preso após empinar moto e fugir da polícia em alta velocidade em Vilhena

Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na noite da última segunda-feira, 4 de maio, após protagonizar uma perseguição em alta velocidade por diversas vias de Vilhena.

A ocorrência teve início na Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, onde o motociclista foi flagrado realizando manobras perigosas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição avistou o condutor, identificado pelas iniciais F. P. O., realizando “malabarismos” (empinando a motocicleta) em um trecho de intenso fluxo de veículos e pedestres.

Ao receber ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, o motociclista desobedeceu e iniciou a fuga.

DIREÇÃO PERIGOSA E QUEDA

Durante a tentativa de evasão, o jovem cometeu sucessivas infrações de trânsito, avançando cruzamentos e desrespeitando sinalizações de parada obrigatória, o que gerou risco direto à segurança da população.

A perseguição só terminou quando o condutor perdeu o controle da motocicleta e sofreu uma queda.

RESISTÊNCIA E PRISÃO

No momento da abordagem, o homem recusou-se a acatar as ordens legais e apresentou comportamento exaltado. Ele resistiu à ação policial com socos e chutes, sendo necessário o uso de força física e algemas para contê-lo.

Após a contenção, os militares verificaram que o condutor possui habilitação e que a motocicleta, uma Honda CG 160 Start de cor vermelha, estava com a documentação regular, embora tenha sido utilizada para exibições ilícitas.

Diante da materialidade dos fatos, o envolvido recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A motocicleta foi removida e apresentada ao pátio do CIRETRAN para os procedimentos cabíveis.