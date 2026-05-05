Muro de escola estadual é alvo de pichação com siglas de facção criminosa em Chupinguaia

A Escola Estadual Moacir Caramello, localizada na Rua Senador Ronaldo Aragão, em Chupinguaia, teve seu muro externo vandalizado na manhã desta terça-feira, 05 de maio.

A Polícia Militar foi acionada pela direção da unidade escolar para registrar a ocorrência.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os policiais constataram que os vândalos utilizaram tinta de cor preta, possivelmente spray, para realizar as pichações.

No muro, foram inscritas as siglas “PCC TD3” e o símbolo Yin-Yang, marcas frequentemente associadas a uma organização criminosa de atuação nacional.

IMPACTO SOCIAL

A dinâmica do crime indica que o ato ocorreu em momento anterior à chegada da guarnição. Além do dano material ao patrimônio público, a ação é vista como uma apologia indireta ao crime, o que contribui para aumentar a sensação de insegurança tanto no ambiente educacional quanto na comunidade local.

As autoridades ressaltaram que o impacto negativo é acentuado pelo fato de o crime ter ocorrido em um local destinado à formação de crianças e adolescentes.

PROVIDÊNCIAS

A guarnição colheu as informações necessárias com a solicitante e registrou a ocorrência. O caso foi encaminhado para a autoridade competente, que deverá adotar as providências investigativas para tentar identificar os responsáveis pelo ato de vandalismo.