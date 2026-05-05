VÍDEO: colisão frontal entre carro e caminhão deixa motorista preso às ferragens em Corumbiara

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça-feira, 05 de maio, na zona rural de Corumbiara, nas proximidades do distrito de Vitória da União.

A colisão envolveu um veículo de passeio e um caminhão, deixando uma pessoa ferida.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais E. O., conduzia um VW Gol quando colidiu frontalmente com um caminhão que seguia no sentido contrário, em direção à cidade.

DINÂMICA DO ACIDENTE

O motorista do caminhão teria percebido o automóvel invadindo a pista contrária e tentou realizar uma manobra para evitar a batida. No entanto, o condutor do carro teria seguido na mesma direção, tornando a colisão inevitável.

Com a força do impacto, o motorista do Gol ficou preso às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Cerejeiras foi acionada e realizou o desencarceramento da vítima.

ATENDIMENTO MÉDICO

Após o resgate, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Corumbiara. Apesar de ter chegado à unidade de saúde consciente, a equipe médica constatou suspeita de fraturas pelo corpo.

Devido à gravidade das lesões, há previsão de que o paciente seja transferido ainda nesta terça-feira para o Hospital Regional de Vilhena, onde deverá receber atendimento especializado.

As circunstâncias e causas exatas do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.