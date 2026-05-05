VÍDEOS: motorista é nocauteado com capacete após bater em moto e desferir paulada em proprietário em Vilhena

Uma sequência de agressões após um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar na tarde desta terça-feira, 5 de maio, em Vilhena.

O incidente teve início na Avenida Rondônia e terminou com dois envolvidos feridos no cruzamento com a marginal da BR-174.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada inicialmente para uma denúncia de atropelamento que não se confirmou. Logo após, os policiais localizaram um atrito de trânsito em curso.

No local, o proprietário de uma motocicleta, identificado pelas iniciais R. J. H. B., relatou que sua Honda vermelha, que estava estacionada, foi atingida por uma picape VW Saveiro branca.

AGRESSÃO E REAÇÃO

Segundo os relatos, o condutor da picape fugiu após a batida, mas foi acompanhado pela vítima e por um segundo homem, identificado apenas como V. Ao conseguirem abordar o veículo, retiraram a chave da ignição para evitar nova fuga.

Nesse momento, o motorista do carro, S. P. C., desceu do veículo portando um cabo de madeira e desferiu uma paulada na cabeça de R. J. H. B., causando-lhe um corte.

Ao tentar agredir o outro homem, o condutor da picape foi atingido por um golpe de capacete desferido por V., vindo a cair desacordado no solo.

ATENDIMENTO E IRREGULARIDADES

O condutor da Saveiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional, onde permaneceu sob observação médica.

Um teste de etilômetro foi realizado no motorista, mas não constatou embriaguez alcoólica. O homem que desferiu o golpe de capacete fugiu antes da chegada da polícia.

A perícia e a fiscalização de trânsito constataram que: a vítima da paulada não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A picape Saveiro estava em desacordo com as normas de trânsito, circulando sem os dois retrovisores, e foi recolhida ao pátio do Detran.

O proprietário da moto recusou atendimento médico para o ferimento na cabeça. O caso foi registrado na UNISP para as devidas providências judiciais.

>>>Vídeo: