CEREJEIRAS: vereador se orgulha do auxílio “feira”, alfineta colegas contrários e justifica: “trabalhei muito pra isso”

O vereador Dione Ribeiro (União) divulgou um vídeo nas redes sociais em que aparece utilizando o “Cartão Feira”, auxílio de R$ 150 criado em abril deste ano para incentivar a compra de produtos da agricultura familiar na feira local de Cerejeiras.

No vídeo, o parlamentar afirmou que todos os servidores do Legislativo recebem o benefício e criticou colegas que decidiram abrir mão do auxílio, entre eles o vereador Elói Ronsani (leia mais AQUI).

“Alguns renunciaram ao cartão. Eu não, porque trabalhei muito para isso se tornar realidade. Hoje estou aqui atendendo nossos feirantes”, declarou o parlamentar.

Dione também elogiou o prefeito Sinésio José e voltou a criticar os vereadores que votaram contra o projeto. “Será que os vereadores que votaram contra pensam nos pequenos produtores? Depois vou verificar se realmente renunciaram ao auxílio”, afirmou.

O caso ganhou repercussão no município porque, no início de 2025, oito dos nove vereadores de Cerejeiras aprovaram um reajuste de 45% no próprio cartão-alimentação, elevando o benefício para R$ 1.450. Segundo estimativa divulgada na época, o aumento no cartão-alimentação de parlamentares e servidores deverá gerar um custo adicional de R$ 504,6 mil por ano aos cofres públicos municipais.

>>> Assista ao vídeo abaixo: