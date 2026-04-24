Eloy Ronsani recusa auxílio concedido a vereadores e explica decisão em Cerejeiras

O vereador Eloy Antônio Ronsani, da Câmara Municipal de Cerejeiras, protocolou um requerimento junto ao Departamento de Recursos Humanos solicitando o não recebimento do auxílio “SIM Feira Hortifruti”, benefício previsto em legislação municipal.

O documento, datado de 22 de abril de 2026, tem como base o artigo 7º da Lei Municipal nº 4.016/2026, que estabelece a natureza indenizatória do auxílio. No texto, o parlamentar manifesta formalmente seu desinteresse em receber o benefício e solicita sua exclusão da lista de contemplados.

A decisão também foi levada à tribuna da Câmara, onde o vereador explicou publicamente os motivos da iniciativa. Segundo ele, a medida é de caráter pessoal e não representa crítica aos demais parlamentares. “Quero deixar bem claro que não sou contra nenhum vereador, cada um responde por si. Eu simplesmente tomei essa atitude”, afirmou.

Durante o pronunciamento, o parlamentar destacou que já não era favorável ao recebimento do benefício por vereadores, embora reconheça a importância da iniciativa para outros públicos. “Eu era favorável aos funcionários. A gente sabe que impulsiona bastante a feira e isso é importante para a sociedade”, disse.

O vereador também justificou a decisão com base em questões sociais. “Tem pessoas carentes que às vezes não têm condições. Eu, graças a Deus, tenho saúde e posso comprar. Então me achei no direito e no dever de recusar esse cartão”, encerrou.