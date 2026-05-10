Deputada Rosangela Donadon garante R$ 100 mil para projeto social de karatê em Colorado do Oeste

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) garantiu o pagamento de R$ 100 mil para a Associação Nakayama de Karatê Shotokan (ASNKA), em Colorado do Oeste. O recurso já foi liberado pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL), e será destinado à execução do projeto “Lutando pelo Futuro II”.

O investimento foi viabilizado através do Termo de Fomento nº 156/PGE/SEJUCEL/2026 e irá fortalecer as atividades esportivas desenvolvidas pela associação, que atende crianças e jovens por meio do esporte e da formação cidadã.

O projeto será realizado entre abril e dezembro de 2026, promovendo inclusão social, disciplina e oportunidades para a juventude de Colorado do Oeste. A ação reforça o compromisso da deputada Rosangela Donadon com iniciativas que transformam vidas através do esporte.

Rosangela Donadon destacou a importância de incentivar projetos sociais que fazem a diferença nos municípios rondonienses. “Fico feliz em ver esse recurso chegando na conta para fortalecer um trabalho sério, que incentiva nossos jovens e leva mais oportunidades através do esporte”, afirmou a parlamentar.

A deputada também agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela parceria e apoio na liberação dos recursos, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento social e esportivo de Rondônia.