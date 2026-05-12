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terça-feira, 12 de maio de 2026.

Eyder Brasil apresenta projeto para valorizar servidores da segurança pública que protegem a população fora do serviço

Proposta garante gratificação ou compensação aos profissionais que agem em situações de risco mesmo nos períodos de folga

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou um projeto de lei para garantir gratificação indenizatória aos servidores da segurança pública de Rondônia que, mesmo em períodos de descanso, agem para defender a população, prevenir crimes ou proteger o patrimônio público e privado.

A missão de quem atua na ponta não tem horário para acabar e casos recentes confirmam essa realidade. No último dia 3 de maio, um cabo do 5º Batalhão da Polícia Militar estava em sua residência quando ouviu disparos e não hesitou: interveio e evitou um feminicídio no bairro Três Marias, em Porto Velho. É justamente para conferir amparo legal e reconhecimento a atitudes como essa que a proposta foi protocolada.

“Não posso aceitar que tanta dedicação passe despercebida. Valorizar esses profissionais é reconhecer o sacrifício diário de quem coloca a própria vida em risco para cuidar da nossa gente”, afirmou o parlamentar.

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