Operação contra organizações criminosas mira RO e mais 15 estados com mandados de busca e prisão

A FICCO/RO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) deflagrou, nesta terça-feira (12/5), na cidade de Porto Velho, ação no âmbito da operação Força Integrada II, iniciativa nacional realizada simultaneamente em 16 estados da Federação.

Durante as diligências no estado, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, além de outras medidas investigativas.

A FICCO foi criada com base no conceito de força-tarefa e tem como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas por meio da atuação conjunta das instituições de segurança pública.

OPERAÇÃO NACIONAL

Durante ações, busca-se cumprir 165 mandados de busca e apreensão e 71 mandados de prisão nos estados do Espírito Santo, do Ceará, do Amapá, de Minas Gerais, de Rondônia, do Acre, de Sergipe, do Tocantins, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Norte, do Paraná, da Paraíba, de Alagoas, do Maranhão e do Rio de Janeiro.

Criadas com base no conceito de força-tarefa, as FICCOs têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas mediante integração entre instituições de Segurança Pública.

Participam da iniciativa polícias civis, militares e penais, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, SENAPPEN e secretarias de segurança pública estaduais, em atuação conjunta e coordenada pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as instituições participantes. As FICCOs estão presentes em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. Atualmente, 39 unidades atuam em diferentes regiões do país.

A seguir, conheça as ações realizadas pelas FICCOs no contexto da operação Força Integrada II:

FICCO/MA – São Luís/MA

Operação Descenso III. Ação realizada na cidade de Chapadinha. Mira estrutura financeira de organização criminosa. Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão.

FICCO/AL – Maceió/AL

Operação Assíncrono II. Combate a receptação de equipamentos da Caixa Econômica Federal, a falsificação de documentos e de notas fiscais; crimes ambientais, além da disponibilização e do armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão e dois de busca e apreensão, em Maceió.

FICCO/AP – Macapá/AP

Operação Reincidência. Ação contra tráfico de drogas. Está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão em Macapá.

FICCO/SE – Aracaju/SE

Operação Occultum. Ação de combate ao tráfico de drogas, que resultou na identificação de um dos responsáveis pela carga de uma tonelada de maconha apreendida em fevereiro de 2026. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Aracaju.

FICCO/RN – Natal/RN

Operação Barba II. Desarticulação de organização criminosa interestadual que atua no tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos três mandados de prisão e oito de busca e apreensão, na cidade norte-rio-grandense de Natal e em João Pessoa, na Paraíba, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, totalizando cerca de R$ 13 milhões.

FICCO/RO – Porto Velho/RO

Operação Espectro. Ação contra organização criminosa atuante no controle territorial e na prática de crimes graves em Porto Velho. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na capital rondoniense.

FICCO/RJ – Rio de Janeiro/RJ

Operação Rota Final. Ação de combate ao roubo de uma carga dos Correios. A ação conta com o apoio direto da SEPOL/RJ, por meio do 9º BPM. Estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão na capital carioca.

FICCO/PB – João Pessoa/PB

Operação Trapiche. Ação contra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, ao comércio ilegal de armas e à lavagem de capitais, liderada por homem que mantinha o comando das atividades criminosas recolhido em sistema prisional. Estão sendo cumpridos 20 mandados de prisão e 40 mandados de busca e apreensão, na Paraíba e em Minas Gerais. Além disso, estão sendo cumpridas medidas cautelares, como o sequestro de carros, valores e imóveis.

FICCO/MG – Belo Horizonte/MG

Operação Guardiões do Fogo. Ação de combate à obtenção ilegal de Certificado de Registro (CR) na categoria de Colecionador, Atirador Desportivo ou Caçador (CAC). Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão no município mineiro de Poços de Caldas.

FICCO/UDI – Uberlândia/MG

Operações Paper Stone e Rota Andina. Ações de combate ao tráfico interestadual e internacional de drogas e à lavagem de dinheiro praticados por organizações criminosas com atuação em Minas Gerais e em outros estados. As investigações apontam o uso de logística aérea, empresas de fachada e interpostas pessoas para ocultação patrimonial e para movimentação de ativos ilícitos.

Estão sendo cumpridos 41 mandados de busca e apreensão, 22 de prisão e 26 de busca e apreensão de veículos nas cidades de Uberlândia/MG, de Ituiutaba/MG, de São João Del Rey/MG, de Goiânia/GO, de São Paulo/SP, de Poá/SP, de Manaus/AM e de São Luís/MA. Também foi determinado sequestro patrimonial de, aproximadamente, R$ 98 milhões.

FICCO/PR – Curitiba/PR

Operação Blue Sky II. Combate ao tráfico de drogas, sendo esta fase um desdobramento da primeira ação deflagrada em março de 2026, com o objetivo de prender integrantes do núcleo de tráfico de entorpecentes de uma facção criminosa. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão, nas cidades de Vera Cruz do Oeste/PR, de Cascavel/PR, de Guaraniaçu/PR e de Céu Azul/PR.

FICCO/SC – Florianópolis/SC

Operação Impedimento. Ação para desarticular grupo criminoso suspeito de atuar no tráfico de drogas na região da Grande Florianópolis. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva nas cidades catarinenses de Criciúma, de Lages e de São José, além de seis mandados de busca e apreensão em Imbituba, em Palhoça e em São José. Também houve bloqueio de valores de cinco investigados.

FICCO/RS – Porto Alegre/RS

Operação Cerco Integrado. Desdobramento de investigações relacionadas ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, com foco na desarticulação e na descapitalização de estruturas criminosas atuantes no Rio Grande do Sul. Estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão nos municípios sul-rio-grandenses de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Nova Hartz, Charqueadas, Alvorada, Montenegro, Triunfo, São Pedro do Sul, Santana do Livramento e em Florianópolis, no estado de Santa Catarina.

FICCO/BH – Belo Horizonte/MG

Operação Terminus II. Ação voltada ao cumprimento de mandados de prisão contra investigados e condenados por tráfico de drogas, por organização criminosa e por crimes violentos. Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão em Belo Horizonte.

FICCO/CE – Fortaleza/CE

Operação Custos Legis. Ação destinada ao cumprimento de medidas cautelares em investigação relacionada a ameaças dirigidas à autoridade pública da área de segurança pública no Ceará. Estão sendo cumpridos um mandado de prisão temporária e um de busca e apreensão em Fortaleza, além de medidas de quebra de sigilo telemático e telefônico.

FICCO/AC – Rio Branco/AC

Operação Alerta. Ação voltada ao monitoramento e à localização de foragidos da Justiça investigados ou condenados por crimes violentos, por tráfico de drogas e por organização criminosa. Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva nas cidades acreanas de Rio Branco e de Feijó.

FICCO/TO – Palmas/TO

Operação Estoque Oculto. Ação destinada a neutralizar estrutura logística utilizada no apoio ao tráfico internacional de drogas, incluindo reabastecimento clandestino de aeronaves ligadas a organizações criminosas. Está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão no município tocantinense de Pedro Afonso.

FICCO/ES – Vitória/ES

Operação Alçapão. Ação voltada ao combate à estrutura logística de armamentos de facção criminosa atuante no Espírito Santo. Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão em imóveis supostamente utilizados para armazenamento de armas, de munições e de explosivos em Cariacica.

FICCO/GVS e BEMIG/MG – Governador Valadares/MG

Operação Rota Paralela. Ação conjunta voltada ao cumprimento de mandados de busca e apreensão em investigação relacionada à promoção de migração ilegal e crimes conexos. A apuração teve origem em análise compartilhada pela FICCO/MG, sendo posteriormente aprofundada pela Base de Enfrentamento à Promoção de Migração Ilegal e Crimes Conexos em Minas Gerais. Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Água Boa e de Contagem. Também foi determinado o sequestro de veículos, de imóveis e de valores, podendo alcançar até R$ 6,8 milhões por investigado.