Saúde não espera: Marcos Rogério anuncia até R$ 40 milhões para novo hospital de Ji-Paraná

A saúde pública de Ji-Paraná pode estar prestes a viver uma das maiores mudanças estruturais das últimas décadas.

Com R$ 30 milhões já destinados para a conclusão do novo hospital municipal e a meta de ampliar os investimentos para até R$ 40 milhões, o senador Marcos Rogério reafirmou nesta segunda-feira (11) o compromisso com a entrega da unidade hospitalar que promete desafogar o sistema de saúde da região Central de Rondônia.

A declaração foi feita durante entrevista ao vivo à Rádio Alvorada e veio acompanhada de um discurso direto sobre urgência e transformação. “A saúde precisa sair do discurso e virar realidade”, afirmou o senador ao destacar que parte significativa dos recursos já está disponível para o município.

Segundo Marcos Rogério, R$ 20 milhões já estão na conta da Prefeitura de Ji-Paraná e outros R$ 10 milhões foram destinados por meio de emenda parlamentar. A articulação agora busca ampliar o aporte financeiro para garantir a conclusão definitiva da obra.

O novo hospital municipal surge em um momento de forte pressão sobre a rede pública de saúde da cidade. A atual estrutura enfrenta limitações físicas, superlotação e dificuldades operacionais, enquanto atende diariamente pacientes de Ji-Paraná e de outros 17 municípios da região.

Projetada para se tornar referência regional, a nova unidade contará com maternidade integrada, atendimento especializado em obstetrícia e pediatria, além de estrutura moderna e climatizada para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer mais dignidade aos pacientes.

Nos bastidores políticos e administrativos, a obra já é tratada como símbolo de uma nova fase para a saúde pública local. O discurso adotado pelo senador reforça justamente essa ideia de virada: a de que mudança não pode continuar apenas no papel quando o assunto é saúde pública.

O projeto reúne esforços do Ministério da Saúde, do senador Marcos Rogério e da Prefeitura de Ji-Paraná em uma tentativa de acelerar a entrega de uma obra considerada estratégica para toda a região Central do estado.

Em um cenário marcado por filas, sobrecarga hospitalar e falta de estrutura em diversas cidades de Rondônia, a conclusão do novo hospital passa a representar também a esperança de milhares de moradores que aguardam melhorias concretas no atendimento de saúde da região.