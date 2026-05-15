Adolescentes tem bicicletas furtadas em ginásio esportivo de Vilhena

Na tarde de quarta-feira, 14 de maio, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto de duas bicicletas nas dependências de um ginásio esportivo ligado a uma associação de voleibol em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, as vítimas são duas adolescentes, de 12 e 13 anos, praticantes de aulas de voleibol no local.

As mães das jovens, relataram que as filhas chegaram ao ginásio conduzindo bicicletas das marcas Viking e GTI, estacionando os veículos na lateral do prédio antes de participarem das atividades esportivas.

Após o término das aulas, as adolescentes retornaram para buscar as bicicletas, mas constataram que ambas haviam sido furtadas por indivíduos ainda não identificados.

Durante o atendimento da ocorrência, uma funcionária da associação informou aos policiais que realizou a verificação das imagens do sistema de monitoramento, sendo possível visualizar dois homens chegando ao local em bicicletas e, em seguida, praticando o furto dos veículos pertencentes às adolescentes.

Segundo a polícia, os suspeitos abandonaram no local duas bicicletas, uma de cor azul e outra vermelha, utilizadas por eles para chegar ao ginásio e executar o crime.

Ainda conforme a ocorrência, uma fotografia de um dos suspeitos, conhecido pelo apelido de “Bracinho”, foi apresentada aos policiais e poderá auxiliar na identificação dos envolvidos e no avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil.

A guarnição realizou o registro da ocorrência na UNISP e as bicicletas deixadas pelos suspeitos foram recolhidas e entregues ao policial civil plantonista para as providências cabíveis.