Jovem de Porto Velho disputa título nacional no Miss Brasil Teen 2026

A jovem Luisa Cabral Figueiredo será a representante de Rondônia no Miss Brasil Teen 2026, que acontece entre os dias 16 e 20 de maio, em Curitiba. Com apenas 15 anos, a estudante porto-velhense vem ganhando destaque pela elegância, carisma e pela maturidade com que conduz sua trajetória no universo da beleza.

Natural de Porto Velho, Luisa mede 1,68 metro, pesa 49 quilos e sonha em construir uma carreira de sucesso na moda. Paralelamente aos concursos, mantém o foco nos estudos e nos objetivos profissionais, demonstrando equilíbrio entre disciplina e dedicação.

A trajetória da jovem no universo Miss começou na Felicittá Agency Model, agência comandada por Gleice Leite e reconhecida há mais de 17 anos pela preparação de modelos e misses no estado. A agência soma 24 títulos nacionais e cinco internacionais, consolidando Rondônia como um dos grandes celeiros de talentos da Região Norte.

Mais do que disputar um título nacional, Luisa afirma carregar a responsabilidade de representar a cultura e a essência da juventude nortista. “Ser uma jovem do Norte é carregar comigo a força, a cultura e a beleza da nossa região. É mostrar que o Norte tem mulheres determinadas, inteligentes e cheias de sonhos”, destacou.

Segundo a Miss Rondônia Teen 2026, um dos maiores desafios da função é compreender que o título exige responsabilidade e postura. “Ser Miss vai muito além da aparência. É preciso representar muitas pessoas através da sua voz e das suas atitudes”, afirmou.

Com expectativas positivas para a competição nacional, Luisa revela que pretende aproveitar cada etapa da experiência como uma oportunidade de crescimento pessoal. “Quero viver algo transformador, conhecer pessoas incríveis e dar o meu melhor durante toda a competição”, declarou.

Apaixonada pelo universo fashion, a jovem também se dedica a hobbies como leitura e esportes. Entre suas preferências estão música pop, filmes adolescentes e o jiu-jitsu. Ela também afirma ter orgulho de sua trajetória e considera como uma das maiores conquistas ter alcançado o título de Miss Rondônia Teen.

Caso conquiste a coroa nacional, Luisa pretende utilizar a visibilidade para inspirar outras meninas. “Quero mostrar que beleza também está ligada à inteligência, atitude e propósito”, ressaltou.

Encerrando sua mensagem ao Brasil, a representante rondoniense deixou palavras de incentivo às jovens que sonham em seguir seus objetivos. “Nunca deixem de acreditar nos próprios sonhos. Com dedicação, fé e confiança, somos capazes de conquistar muito mais do que imaginamos”, concluiu.