Mulher mantida em cárcere privado é resgatada pela PM em Chupinguaia

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou no resgate de uma mulher de 33 anos que era mantida em cárcere privado pelo ex-marido, de 39 anos, na madrugada desta quinta-feira, 14 de maio, no Centro de Chupinguaia.

A vítima só conseguiu ser libertada após enviar secretamente uma mensagem de socorro para um conhecido, que acionou imediatamente a Central de Operações da PM.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram que o apartamento estava completamente trancado.

Após conseguirem entrar no imóvel, a vítima, identificada pelas iniciais J. A. C. M., relatou que está em processo de separação e que foi surpreendida pelo acusado, W. S. M., que a aguardava escondido na varanda.

VIOLÊNCIA E IMPEDIMENTO DE FUGA

Segundo o relato, o homem inicialmente a impediu de entrar, filmando-a com o celular e fazendo ameaças psicológicas de que ela “iria se arrepender” caso não aceitasse retomar o casamento.

A situação rapidamente evoluiu para agressões físicas: o autor a arrastou à força para o interior do apartamento e trancou todas as portas e janelas.

Desesperada, a mulher tentou pular por uma das janelas para fugir, mas foi contida truculentamente pelo agressor e arremessada contra o sofá repetidas vezes. Toda a violência e o cárcere ocorreram na presença dos filhos do casal, duas crianças de 5 e 9 anos.

HISTÓRICO DE ABUSO

Aos militares, a vítima desabafou que sofre com o comportamento possessivo e abusivo do homem há mais de uma década. Ela relatou que, desde que decidiram se separar, vinha sendo alvo de perseguição constante (stalking) e difamação por parte dele.

Diante do flagrante e da gravidade da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, onde foi autuado pelos crimes de cárcere privado, ameaça e lesão corporal, todos tipificados no âmbito da Lei Maria da Penha.