Cliente se recusa pagar conta de consumo e PM é acionada em lanchonete de Vilhena

A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira, 14 de maio, para intervir em um desentendimento comercial em uma lanchonete localizada na Avenida Alípio Ernesto Graebin, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um cliente se recusou a pagar as despesas decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas no estabelecimento.

A proprietária informou aos policiais que o débito somava aproximadamente R$ 75,00 e que, na hora de fechar a conta, o homem alegou não ter dinheiro em espécie ou saldo disponível no cartão.

Questionado pelos militares, o cliente confirmou o consumo. Ele explicou que tentou realizar o pagamento via cartão de crédito, mas a transação foi recusada pela operadora por falta de limite, e admitiu que não possuía outros meios financeiros para quitar a dívida naquele momento.

Devido à recusa, os ânimos entre os funcionários e a proprietária se exaltaram. Para garantir a integridade física do envolvido e manter a ordem pública, a guarnição colheu os dados das testemunhas e conduziu o homem, juntamente com sua motocicleta, até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Diante dos fatos, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O envolvido foi cientificado sobre a data em que deverá comparecer em juízo e, após os trâmites legais, foi liberado.