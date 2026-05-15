Miss Rondônia Petite Teen representará o estado no Miss Brasil Petite Teen 2026

A jovem Ana Gabrielly de Lima Galhardo será a representante de Rondônia no concurso Miss Brasil Petite Teen 2026, que acontecerá entre os dias 16 e 20 de maio, em Curitiba.

Aos 15 anos, a estudante vem se destacando no cenário da beleza pela elegância, autenticidade, inteligência e pela maturidade com que representa a juventude nortista.

Natural de Porto Velho, Ana Gabrielly mede 1,60 metro, pesa 48 quilos e sonha em seguir carreira na medicina dermatológica. Atualmente, ela cursa Química no Instituto Federal de Rondônia (IFRO) e iniciou sua trajetória nos concursos de beleza por meio da Felicittá Agency Model, agência liderada por Gleice Leite e reconhecida há mais de 17 anos pela formação de modelos e misses em Rondônia.

A agência acumula números expressivos no segmento, com 24 títulos nacionais e cinco internacionais, consolidando-se como uma das principais referências na descoberta de talentos da Região Norte.

Mais do que atributos estéticos, Ana representa uma geração de jovens misses que unem conhecimento, personalidade e valorização das próprias raízes culturais. Em entrevista, a adolescente destacou o orgulho de representar Rondônia em nível nacional.

“Para mim, ser uma jovem do Norte é carregar uma cultura extremamente rica e cheia de identidade. O Norte possui uma beleza única, marcada pela força, autenticidade e pelas suas raízes”, afirmou.

Sobre a responsabilidade de levar o nome do estado ao concurso nacional, Ana destacou o compromisso com a cultura e a história rondoniense. “Representar um estado inteiro é uma grande responsabilidade. Quero levar comigo as histórias, tradições e a força do nosso povo”, disse.

Com expectativas elevadas para o concurso, a jovem afirma que pretende viver cada momento com dedicação e gratidão. “Vejo essa experiência como mais um passo rumo aos meus sonhos”, declarou.

Entre os hobbies e preferências pessoais, Ana Gabrielly revela paixão pela leitura, música e esportes. Fã de MPB, jazz, bossa nova e rock clássico, ela tem como livro favorito “A Hora da Estrela” e sonha em conhecer cidades históricas como Florença, na Itália, e São Petersburgo, na Rússia.

Ao falar sobre o futuro, a Miss Rondônia Petite Teen destaca o desejo de incentivar outras meninas a acreditarem em seus sonhos. “Quero mostrar que, com persistência, dedicação e coragem, é possível alcançar grandes objetivos”, ressaltou.

Encerrando a entrevista, Ana deixou uma mensagem ao país: “Eu vejo um Brasil que transforma dificuldades em força e esperança em coragem. Quero representar essa essência com orgulho, porque acredito que a nossa maior beleza está na capacidade de nunca desistir dos nossos sonhos”.