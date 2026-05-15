Homem recém-saído da prisão usa “previsões espirituais” para atrair e tentar estuprar mulher na rodoviária de Vilhena

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira, 15 de maio, após tentar estuprar uma mulher no interior do Terminal Rodoviário de Vilhena.

O suspeito, que havia saído do sistema prisional no dia anterior, utilizou falsas afirmações de teor religioso para enganar a vítima.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava no terminal acompanhada do namorado aguardando um ônibus de viagem, quando foi abordada pelo homem.

Ele alegou ser espírita e afirmou ter “revelações” sobre a vida dela. Como algumas informações citadas pelo suspeito coincidiam com fatos reais, a mulher acabou confiando nele.

Na sequência, o agressor insistiu em conversar reservadamente com ela para passar detalhes sobre o namorado dela, conduzindo-a até a sala de descanso dos taxistas.

AGRESSÃO SEXUAL E INTERVENÇÃO

Já dentro do recinto, o homem trancou a porta e passou a agir com violência física e psicológica. Ele ordenou que a mulher fizesse sexo oral, apalpou o corpo da vítima e abaixou as vestes dela à força.

Mesmo diante da resistência da mulher, o agressor a virou de costas para tentar cometer a conjunção carnal.

A ação só não foi consumada devido à intervenção rápida de um trabalhador do terminal. Estranhando a demora do casal em sair da sala, ele passou a acompanhar o local pelo sistema de monitoramento por câmeras e flagrou a situação de violência sexual. A testemunha correu até a sala e arrombou a porta para socorrer a vítima.

FUGA E PRISÃO

Após ter o crime interrompido, o agressor saiu do local puxando a vítima pelo braço em direção a uma área mais escura do terminal, insistindo para que ela não contasse nada a ninguém, pois ele seria preso. A Polícia Militar foi acionada imediatamente e realizou a abordagem e a contenção do suspeito.

Aos policiais, o homem apresentou um documento semelhante a um alvará de soltura, confirmando que havia sido libertado da prisão na última quinta-feira.

A vítima, que faz tratamento contra depressão e possui fibromialgia, relatou que as condições de saúde fragilizaram ainda mais sua capacidade de resistência emocional e física durante o ataque.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro.