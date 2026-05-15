Motociclista fica ferido em colisão com carro em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na manhã desta sexta-feira, 15 de maio, no cruzamento da Rua Francisco Mendes com a Avenida Curitiba, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada por volta das 08h e, ao chegar ao local, constatou que o motociclista já havia sido socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de fortes dores na perna direita.

A condutora do carro, um Volkswagen Polo de cor branca, relatou aos militares que trafegava pela Rua Francisco Mendes, no sentido Centro/Cidade Verde.

Ao se aproximar do cruzamento, ela não percebeu a motocicleta, que vinha pela via preferencial à sua esquerda, avançou a sinalização e causou a colisão.

O motociclista pilotava uma Honda CG 160 Start, de cor preta, pela Avenida Curitiba, no sentido Cristo Rei/Embratel, quando teve a trajetória interceptada pelo carro no cruzamento.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização dos trabalhos da perícia técnica, que vai apontar as circunstâncias do acidente.

Após a conclusão dos procedimentos, a via foi desobstruída e o tráfego normalizado. A motocicleta foi entregue ao patrão da vítima, que ficou responsável pela remoção do veículo.