Casal perde quase R$ 3 mil após cair em golpe de falso link da Defensoria Pública em Cabixi

Um casal de moradores do município de Cabixi procurou o quartel da Polícia Militar na última sexta-feira, 15 de maio, para registrar uma ocorrência de estelionato.

Eles foram vítimas de um golpe virtual sofisticado que resultou na invasão de suas contas bancárias e em prejuízo financeiro.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma das vítimas possuía um processo judicial antigo que já havia sido arquivado. Na quinta-feira, 14 de maio, ela passou a receber mensagens via WhatsApp de um número com o prefixo (69), no qual o interlocutor se identificava falsamente como representante da Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Durante o contato, o golpista afirmou que a causa judicial havia sido ganha e enviou um link para que a mulher participasse de uma suposta reunião por videochamada.

INVASÃO DE CONTAS E PREJUÍZO

Acreditando na legitimidade do procedimento, a moradora acessou o link e participou da chamada de vídeo. Pouco tempo depois, ela percebeu que suas contas vinculadas às plataformas Mercado Pago, Nubank e Banco do Brasil haviam sido hackeadas.

O mesmo link fraudulento foi compartilhado com o esposo da vítima. Ao acessar a plataforma, a conta dele no Banco do Brasil também foi comprometida, permitindo que os criminosos alterassem os limites do cartão de crédito e do PIX.

Os estelionatários realizaram diversas transferências entre as contas invadidas e efetuaram um PIX no valor de R$ 2.990,00 da conta do homem para uma conta jurídica externa.

Assim que perceberam a fraude, as vítimas entraram em contato com as instituições financeiras e providenciaram o bloqueio imediato de todas as contas e cartões de crédito.

O caso foi registrado para que a Polícia Civil investigue a autoria do crime cibernético.