Colisão entre bicicletas elétricas deixa mulher e duas crianças feridas em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo duas bicicletas elétricas deixou quatro pessoas feridas na tarde de sexta-feira, 15 de maio, no cruzamento da Rua RF-02 com a Rua 921, no Residencial Florença, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao endereço, constatou que todas as vítimas já haviam sido socorridas por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Regional.

A COLISÃO

Segundo os dados coletados no local, o ciclista N. L. P., trafegava em uma bicicleta elétrica de cor vermelha pela Rua RF-02, seguindo em direção à Avenida 831. Ao tentar atravessar o cruzamento, ele colidiu transversalmente com outra bicicleta elétrica, conduzida por M., que seguia pela Rua 921 no sentido ao bairro Cohab.

Na bicicleta atingida, além da condutora, havia duas crianças como passageiras, identificadas pelas iniciais W. e N. Com o impacto da queda, a mulher e o menor W. sofreram lesões pelo corpo, enquanto o pequeno N. apresentou uma escoriação na região da cabeça. O condutor da outra bicicleta não se feriu com gravidade.

INVESTIGAÇÃO

Uma câmera de segurança instalada nas proximidades registrou toda a dinâmica do acidente e as imagens foram disponibilizadas para as autoridades.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe e emitir o laudo descritivo.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.