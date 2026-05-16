Estudante de 17 anos é perseguida e sofre assédio sexual na Praça do 5º BEC em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada no final da manhã desta sexta-feira, 15 de maio, para atender a uma ocorrência de assédio sexual contra uma adolescente de 17 anos.

O crime ocorreu na Praça do 5º BEC, na região central de Vilhena, após a jovem ser perseguida por um desconhecido.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a menor estava estudando no período matutino quando, devido a problemas familiares, recebeu uma notícia desconfortável e pediu autorização para ir embora mais cedo.

Durante o trajeto a pé para sua residência, ao passar em frente ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG), ela foi abordada pela primeira vez por um homem que passou a questionar seu nome, onde morava e se era casada. A jovem respondeu que o assunto não era do interesse dele e apressou o passo.

PERSEGUIÇÃO E ASSÉDIO

A estudante caminhou até a Praça do 5º BEC e, no momento em que tentava ligar para o namorado, percebeu que o homem a havia seguido. O suspeito se aproximou novamente e passou a fazer perguntas de cunho íntimo, afirmando explicitamente que gostaria de manter relações sexuais com ela.

Assustada, a adolescente recusou firmemente as investidas, afastou-se do agressor e ligou imediatamente para o número 190 da Polícia Militar.

TROCA DE ROUPA E FUGA

Uma guarnição foi ao local e acolheu a vítima. Os policiais realizaram diligências e retornaram com a menor até as proximidades do CTG para colher características do suspeito.

Testemunhas e um funcionário do local informaram que o assediador é um idoso de aproximadamente 60 anos, magro, que inicialmente usava uma camiseta vermelha.

Para tentar despistar a polícia, o homem trocou de roupa no próprio pátio do órgão, vestiu uma camiseta amarela e fugiu do local em uma bicicleta.

A PM realizou patrulhamentos por toda a região e realizou buscas em bares próximos, mas o suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Polícia Civil para fins de investigação e identificação do autor.